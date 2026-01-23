Nogueras s'obre a la proposta de gestionar el 100% de l'IRPF però la veu "molt millorable"

Creu que hi ha marge per a l'acord i també apel·la als diputats del PSC al Congrés
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, s'ha obert aquest divendres a la proposició de llei que ERC té registrada a la cambra baixa perquè la Generalitat recapti el 100% de l'IRPF, tot i que considera que és "molt millorable".
"En la recaptació del 100% de l'IRPF, nosaltres, òbviament, en tot el que sigui tenir més poder hi serem. És veritat que millorarem la proposta", ha explicat en una entrevista a 3CatInfo recollida per Europa Press.
Segons Nogueras, és "molt millorable perquè no serveix de res recaptar si recaptes i ho has de retornar a la caixa espanyola i són ells els que reparteixen, els que decideixen i tenen la capacitat normativa".
Després de reiterar que el que va acordar ERC amb el Govern central és una actualització del model de finançament i no un concert, ha advertit que no estaran per "perpetuar el poder de l'Estat espanyol i l'infrafinançament de Catalunya".
Tot i que ha insistit en la necessitat de millorar la proposta, s'ha mostrat convençuda que es posaran d'acord amb ERC: "I no només amb ERC, intentarem convèncer tots els partits catalans. Ens agrada recordar que al Congrés hi ha 19 diputats del PSC".
Malgrat apuntar que aquests diputats socialistes al Congrés estan sotmesos "al que el PSOE decideix i defensa", reivindica que els partits catalans tenen molta més força i poder per fer més del que estan fent.
"EMERGÈNCIA NACIONAL"
Per Nogueras, és lamentable que s'intenti parlar de recuperar la normalitat a Catalunya pel caos a Rodalies quan hi ha una "emergència nacional" que, a parer seu, hauria de comportar dimissions.
"És un error fer creure que tornem a una normalitat perquè em nego a fer creure als ciutadans que la normalitat a Catalunya és el que hem viscut en els últims 20 anys", ha recalcat la portaveu de Junts al Congrés, que ha cridat a la mobilització davant aquesta situació.
"TRASPÀS INTEGRAL"
En la seva opinió, reduir el problema a l'aplicació d'una mesura en concret és autoenganyar-se i ha defensat que el que cal és el "traspàs integral" de Rodalies.
"El poder de decisió l'hem de tenir a Catalunya. Ferrocarrils de la Generalitat és un operador fiable. Renfe avui no és un operador fiable", ha resolt.