Nogueras en la presentació de la llista de Junts: "Això va de Regne d'Espanya o Catalunya"

Castellà serà el cap de llista al Senat i fa una crida a no abstenir-se

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat aquest dimarts que les eleccions generals del 23 de juliol són una oportunitat per canviar les polítiques que s'han dut a terme els últims anys des de Madrid: "Això no va de dretes ni d'esquerres, això va de Regne d'Espanya o Catalunya, de reculada o progrés".

"El que ha passat en aquests últims set anys, i el que va passar a Barcelona, és el que porta passant els últims 40 anys", ha advertit durant l'acte de presentació de la candidatura acompanyada pel secretari general, Jordi Turull, el president del Consell Nacional, Josep Rull, el líder de Trias per Barcelona a l'Ajuntament, Xavier Trias, i l'absència de la presidenta del partit, Laura Borràs.

Per Nogueras, res es pot fer com s'ha fet fins ara perquè el resultat, al seu judici, és desastrós: "Ni recursos, ni competències, ni millores, ni oportunitats ni respecte", ha afegit.

Després de reivindicar que a Junts són els "únics que sempre" escullen primer Catalunya, ha explicat que no ha estat fàcil mantenir la posició a Madrid en aquest últim mandat, però ha avisat que res els farà canviar.

"No acceptem ni una humiliació més, ni una mentida més. Ara ens toca a nosaltres. La nostra raó de ser és portar a Catalunya on mereix estar", ha subratllat.

A la candidatura, a Nogueras l'acompanyen Pilar Calvo i Eduard Pujol: aquest últim va ser diputat al Parlament la passada legislatura i el partit el va suspendre de militància de forma cautelar, a l'octubre de 2020, per un presumpte cas d'assetjament sexual, i el va restituir al juny de 2021 en constatar que no hi havia cap denúncia judicial.

Després d'ells, se situen els noms de l'actual diputat Josep Pagès i el director de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Aleix Sarri.

MADRENAS, CRUSET I GAVÍN

La cap de llista per Girona, Marta Madrenas, ha acusat l'Estat d'anar en contra de Catalunya, ha assegurat que PSC, PP i comuns no buscaran defensar els interessos dels catalans, i ha avisat que al Congrés defensaran la independència: "A Madrid no ens hem resignat ni rendit. Hem investit a Pedro Sánchez? Hem aprovat els Pressupostos? Hem fet alguna cosa a canvi de res?"

En el mateix sentit s'ha pronunciat el cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset, que s'ha mostrat convençut que el 23 de juliol guanyaran les eleccions "davant els quals donen l'esquena al sud de Tarragona".

El cap de llista per Lleida, Isidre Gavín, ha cridat a votar al seu partit per poder defensar els interessos de Catalunya davant d'un vot a ERC que, al seu judici, no dóna resultats, i un vot a PP i PSOE, als quals ha acusat de "mercadejar" amb els vots dels catalans.

CASTELLÀ Al SENAT

El diputat al Parlament i cap de llista al Senat, Toni Castellà (Demòcrates), ha advertit que l'abstenció no pot ser una opció en aquestes eleccions davant dels quals la defensen perquè representaria "un tret al cap" per a l'independentisme, i ha afegit que la candidatura de Junts és hereva de la de JxSí de 2015 i l'única que ha demostrat la seva lleialtat a l'1-O.

El partit ha situat Mayte Rivero com a cap de llista a Lleida, Joan Bagué a Girona i Pep Andreu a Tarragona.