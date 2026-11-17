Lamenta que alguns donin per perduda la batalla contra PP-Vox: "Nosaltres no ens retirem"
TÀRREGA (LLEIDA), 17 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha avisat als qui vulguin prohibir que es parli de nou català al Congrés, en referència a PP i Vox, que es trobaran amb pinganillos "per esmorzar, per dinar i per sopar".
Ho ha manifestat en un míting a Tàrrega davant uns 150 militants i simpatitzants del partit, en el també ha participat el número 1 per Lleida al Congrés, Isidre Gavín; els 1 i 2 per Lleida al Senat, Rosa Maria Melines i Emili Gilabert, i l'alcaldessa, Rosa Maria Perelló.
Tot això, després de recordar la seva proposta d'aquest mateix dimarts a la resta de candidats catalans perquè es comprometin per escrit, i abans dels comicis, a parlar català sempre al Congrés.
Així, ha apel·lat als candidats a passar de les paraules als fets en defensa del català i a demostrar que qui vulgui prohibir la llengua es trobarà "davant amb un mur".
"Segurament ara veurem qui va de fanal i qui realment està disposat a fer el que diu que faran. No volen pinganillos? Doncs pinganillos per esmorzar, per dinar i per sopar!", ha dit.
També ha lamentat aquest dimarts que alguns donin per perduda la batalla d'una possible victòria de PP-Vox abans de lluitar-la: "Nosaltres no ens retirem de la batalla, la guanyarem".
Precisament, el cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha plantejat formar "un Govern de concentració a Catalunya, amb ERC evidentment liderant" si PP i Vox governen a Espanya després del 29 de novembre.
Per Nogueras, és necessari frenar PP i Vox, una cosa que defensa que ja van fer després de les eleccions de 2023 i convençuda que ho aconseguiran: "Per a això estem nosaltres. Però nosaltres també estem perquè volem un país millor".
A més, ha lamentat que hi hagi "més PP i Vox que mai" malgrat que els socialistes porten governant 8 anys.
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Gavín també ha avisat que "la llengua no es toca", i ha acusat els socialistes de no haver fet ni una de les grans obres que té pendent el Govern a Lleida i el Pirineu des que governen.
"Per no fer, no fan ni el manteniment", ha assegurat el cap de llista per Lleida, posant com a exemple l'autovia A-2.
En la seva opinió, aquest tracte suposa una "vergonya i un menyspreu a la gent", i també ha lamentat el tancament de la línia de tren de La Pobla, deixant els Pirineus sense cap connexió ferroviària, ha dit.