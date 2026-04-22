Miriam Nogueras no veu arguments per "no convocar eleccions" generals

MADRID 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha preguntat aquest dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, "quin argument democràtic li queda per no convocar eleccions", a la qual cosa el cap de l'executiu ha respost defensant la seva gestió i recalcant que les seves polítiques "faran d'Espanya i Catalunya països millors".
Ha estat en la sessió de control al Govern central del Congrés, en què Nogueras ha retret al president que governa "d'esquena al parlament", bloqueja les lleis que aproven a la cambra i impulsa una regularització massiva d'immigrants que no es fa en altres països de la Unió Europea.
"Quin problema tenen que es reconeguin drets a qui viu aquí i contribueix al creixement econòmic del país?", li ha repreguntat Sánchez, després d'incidir que el seu govern "reconeixerà drets i farà d'Espanya i Catalunya països millors".