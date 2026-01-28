Nogueras: "No es tocarà ni un pèl" de l'articulat del traspàs d'immigració

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assenyalat aquest dimecres que "no es tocarà ni un pèl" de l'articulat de l'acord pel traspàs de les competències en immigració a Catalunya negociat entre el PSOE i la seva formació.
"A nosaltres el que ens interessa de l'articulat, del qual crec que no s'ha queixat ningú, és el que es legisla, el que s'aprova i el que constata aquest traspàs de competències. Nosaltres esperem que es torni a registrar la llei i que s'aprovi aquest articulat", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Així s'ha expressat Nogueras després que la líder de Podem, Irene Montero, s'hagi obert a negociar aquest traspàs --d'un text que havia qualificat de "racista" i del qual majoritàriament criticava l'exposició de motius-- després de l'acord entre la formació morada i el PSOE per la regularització de migrants en situació irregular.
REBUIG AL CONGRÉS A L'ESCUT SOCIAL
Preguntada pel vot en contra dels postconvergents al decret llei de l'escut social --que incloïa la revaloració de les pensions i la prohibició d'executar desnonaments i talls d'aigua i llum a persones vulnerables--, ha criticat que el PSOE plantegés una votació "amb dos temes que no tenen res a veure, l'un amb l'altre".
Ha retret als socialistes que tinguin, a parer seu, ganes de bloquejar la revaloració de les pensions per "rascar quatre vots" ajuntant els dos decrets ja que, segons ella, el decret de prohibició de desnonaments a persones vulnerables els vincula a les ocupacions d'habitatge.