Nogueras (Junts) veu en el "vot útil per a Espanya, el vot inútil per a Catalunya" el 23-J

Lamenta que Barcelona tingui un "govern titella i tutelat des de Madrid"



BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La número 1 de Junts per Barcelona en les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha considerat el "vot útil per a Espanya, el vot inútil per a Catalunya" en les eleccions del 23 de juliol.

Ho ha dit aquest diumenge en el Consell Nacional que celebra Junts a l'Auditori Axa de Barcelona després de la intervenció del líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, i ha assegurat que després dels comicis "el 'visca Catalunya lliure' ressonarà més fort que mai a Madrid".

Segons Nogueras, l'Estat "sempre, sempre, sempre tindrà una operació Catalunya a punt", per la qual cosa ha assegurat que ara toca prendre la iniciativa.

Ha lamentat que durant els últims quatre anys els diputats de Junts al Congrés s'hagin sentit "molt sols dient 'no' a aquesta Espanya que va fer el que va fer ahir (dissabte) a Catalunya, dient 'no' a la corona, dient 'no' a l'enganyifa dels pressupostos generals de l'Estat espanyol".

"No arreglaran els problemes aquells que te'ls han generat. No heu sentit ni sentireu mai un president espanyol dir a la gent de Junts gràcies a canvi de res", ha afegit.

"GOVERN TITELLA"

Nogueras ha mostrat el seu suport a "tots els barcelonins que hauran de patir un govern titella i tutelat des de Madrid", després de la investidura aquest dissabte del candidat del PSC, Jaume Collboni, com a nou alcalde de la ciutat.

S'ha preguntat textualment fins quan estan disposats els catalans a deixar que des de Madrid se'ls digui el que cal fer a Catalunya, i ha afirmat que "cal posar fi a aquesta humiliació".

"Això no va d'esquerres o dretes, això va del 'Reino de España' o Catalunya", ha afegit, i ha assegurat que el vot útil per a Catalunya és el vot a Junts.