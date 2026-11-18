Recomana a Albiol (PP) seguir l'acte de Junts de diumenge a Castelldefels (Barcelona)
LA POBLA DE SEGUR (LLEIDA), 18 (EUROPA PRESS)
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha comparat aquest dimecres la proposta de fer un govern de concentració del cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, per a Catalunya si governen el PP i Vox després del 29N amb "el tripartit reciclat de tota la vida".
"És el tripartit reciclat de tota la vida i el tripartit ja governa a Catalunya i a Espanya i no està funcionant. No estan frenant res i el país està cada vegada més empobrit", ha lamentat en unes declaracions als mitjans a la Pobla de Segur (Lleida).
Per Nogueras, la proposta de Rufián també suposa donar la batalla per perduda ja que, a parer seu, dona per feta una victòria i un govern del PP i Vox després de les generals.
"L'única oposició que tenen l'extrema dreta i que pot tenir l'extrema dreta és Catalunya i un govern català", ha manifestat.
Quan li han preguntat per les declaracions del candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, en les quals va dir que aspira a aglutinar el vot de CiU amb l'argument que Junts ja no representa l'extinta federació, Nogueras ha respost: "Li recomanaria que segueixi l'acte d'aquest diumenge a Castelldefels (Barcelona)".
TREN DE LA POBLA
Sobre les vies del tren que arriba a la Pobla de Segur, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Nogueras ha recordat que abans la gestió era del Govern central i que "la van anar abandonant fins que finalment la van haver de tancar".
"El govern va assumir aquestes competències, es va fer el traspàs d'aquesta via i avui és una de les que funciona a Catalunya. A Catalunya, els trens funcionen i funcionen els que estan gestionats per FGC, amb un 98% de puntualitat", ha subratllat.
Segons Nogueras, és un exemple de la diferència que suposa gestionar bé o malament les infraestructures, i per això demanen "fer fora Renfe" de Catalunya.