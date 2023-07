Nogueras (Junts) veu en una "pantalla passada" les condicions d'Aragonès per a una investidura

Rebutja la taula de diàleg i assegura que no es traspassaran recursos ni infraestructures de Rodalies

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest dijous que les condicions del president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per a una investidura se situen en una "pantalla passada".

"Amb tots els respectes al president Aragonès, però si una cosa és clara és que el que s'ha fet fins ara no ha funcionat", ha dit en una roda de premsa a l'Agència Efe després que el president català va apostar dimecres pel traspàs de Rodalies, eliminar el dèficit fiscal i mantenir la negociació amb el Govern central.

Nogueras creu que asseure's a negociar amb l'Estat a partir d'una llista de greuges no ha funcionat mai, segons ella, i ha carregat contra la taula de diàleg: "La taula de diàleg no ha funcionat. Hauria de ser una pantalla passada per a tothom ja".

Ha sostingut que no es produirà un traspàs d'infraestructures i recursos de Rodalies, i ha avisat que s'ha d'elevar el discurs en la negociació sobre una investidura: "Si ho reduïm a Rodalies, em sembla que no estem fent alta política".

Sobre el dèficit fiscal i la proposta de la candidata del PSC Meritxell Batet d'abordar el finançament autonòmic durant la pròxima legislatura, Nogueras ha advertit que no s'ho creu i que també es tracta d'una pantalla passada: "Estem molt per sobre d'aquest debat".

NEGOCIAR LA INVESTIDURA

Preguntada per si Junts només acordaria una investidura a canvi d'un referèndum, ha remarcat que el que proposa és anar a negociar al costat d'ERC amb aquest punt sobre la taula, sense necessàriament excloure'n d'altres: "Això és una condició que posem per anar plegats".

Preguntada per si les bases entendrien que Junts cedís en l'autodeterminació si és clau perquè hi hagi un executiu del PSOE o del PP amb Vox, Nogueras ha descartat avançar-se: "Quan ens asseguem a negociar, veurem què fem".

Ha assenyalat que el PSOE i el PP programàticament no són iguals, "però quan es tracta de Catalunya, el PSOE dimiteix", per la qual cosa ha insistit a defensar la importància que a Catalunya es voti partits catalans.