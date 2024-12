Nogueras veu el gravamen a les energètiques com un "impost fake"

Assegura que la negociació amb el PSOE per a les competències migratòries "no ha tingut pausa"

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha insistit que el gravamen a les empreses energètiques és un "impost fake" amb el qual alguns partits pretenen enganyar la gent, en les seves paraules.

"Alguns se n'aniran a Nadal amb un titular fantàstic, que durarà el que durarà fins que arribi la votació al Congrés", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press.

Ha explicat que l'impost a les energètiques havia d'anar en el paquet de reformes fiscals que se sotmeten a votació aquest dijous al Congrés, si bé ja no en forma part, per la qual cosa ha reivindicat que Junts el defensi en ser, a més, l'"únic partit que és on era el primer dia".

Així mateix, ha criticat que l'anomenat impost a les energètiques no ho és, i ha insistit: "No votarem a favor de cap mesura que posi en risc les inversions a Catalunya", i ha assenyalat que s'està dient que 'no' a tot sense escoltar els ciutadans.

"Hi haurà algun partit català al Congrés que votarà a favor d'un impost que no grava les grans elèctriques espanyoles, que pren competències a la Generalitat i posa en risc les inversions?" s'ha preguntat.

COMPETÈNCIES MIGRATÒRIES

Respecte al traspàs de competències migratòries acordat entre el PSOE i Junts, ha assegurat que la negociació "no ha tingut mai pausa", i ha esperat que es formalitzi l'acord abans que acabi l'any, com s'havia previst al principi.

"Queda una miqueta encara", ha respost la portaveu postconvergent en preguntar-li si estan en el tram final de la negociació i si es farà un anunci sobre aquest assumpte pròximament.