Nogueras (Junts) veu "baixes" possibilitats d'avenços amb el PSOE i defensa la qüestió de confiança

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha admès que no és, en les seves paraules, optimista i veu "baixes" possibilitats d'avenços amb el PSOE, per la qual cosa ha defensat mantenir la iniciativa de Junts per a la qüestió de confiança del president del Govern central, Pedro Sánchez.

"La proposició no de llei (PNL) s'ha de mantenir. No ens plantegem retirar-la en cap cas. Val la pena que el debat es faci i que es voti, també", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'Vilaweb' i recollida per Europa Press.

Preguntada per si això canviaria en el cas que hi hagi avenços amb els socialistes, Nogueras ha assegurat que, ara com ara, no els hi ha hagut: "Les possibilitats que els hi hagi, crec que són molt baixes. Ja veurem. No soc optimista. Durant un any ens han demostrat que fan el de sempre i ho fan com sempre. Depèn només de la seva voluntat política".

La dirigent de Junts ha considerat que estan on estaven "el primer dia" amb el PSOE, després que aquesta setmana tots dos partits han arribat a un acord per salvar part del decet òmnibus i tamitar la qüestió de confiança.

ESPIONATGE

Preguntada per si creu que els juntaries poden negociar amb el PSOE alhora que són espiats, Nogueras ho ha afirmat perquè "s'ha demostrat que ho continuen fent".

"Les infiltracions que hem sabut s'han fet sota el mandat de Marlaska, que és ministre d'Interior des del 2018, i és una realitat que amb massa freqüència oblidem", ha afegit.