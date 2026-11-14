Nogueras (Junts) treu pit de la llei de multireincidència: "Qui la fa, la paga"

Defensa el dret a la seguretat i assegura que la demanaven fins i tot alcaldes de PSC i ERC
MANRESA (BARCELONA), 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha tret pit aquest dissabte d'haver impulsat i pressionat perquè en aquesta legislatura s'aprovés la llei de multireincidència: "Qui la fa la paga, i m'és igual d'on vinguin".
"Les lleis de Catalunya, per complir-les. I la seguretat és un dret al qual té dret tothom", ha dit en un míting a Manresa (Barcelona) davant més d'un centenar de militants i simpatitzants, en què també han participat el cap de llista al Senat per Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, i l'alcaldable de la ciutat, Ramon Bacardit.
Segons Nogueras, la llei de multireincidència és mèrit de Junts i no del PSOE de Pedro Sánchez, del PP, d'ERC, ni dels Comuns, a més de retreure que aquests últims votessin en contra.
Ha apuntat que era una norma que reclamaven comerciants, policies i veïns, i ha afegit que fins i tot la demanaven alcaldes de PSC i ERC, i que "Junts ha fet la feina".
Després de reivindicar altres assoliments d'aquesta legislatura, ha aprofitat per criticar que els socialistes recolzessin la "gentussa" del PP quan el Govern espanyol liderat llavors pel popular Mariano Rajoy va aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya després de l'1-O.
CRÍTIQUES A ILLA
"Així que lliçonetes de frenar la dreta, cap. La gent de Junts tenim memòria, senyor Illa", ha dit Nogueras sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha subratllat que Junts és l'única formació d'obediència estrictament catalana que es presenta a les generals.
Per això, ha dit que, malgrat no l'entrevistin youtubers com Jordi Wild, com sí ha fet amb Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) i Ada Colau (Front Ampli), cap no ha pogut explicar "cap cosa que hagi fet" perquè els ciutadans visquin una mica millor.
INVERSIÓ
També ha reiterat la necessitat que els diners dels catalans es quedin a Catalunya, després que les últimes dades d'inversió per part del Govern revelessin que s'han destinat 162 euros per català, 452 per madrileny i 590 per cada ciutadà de Múrcia, segons ella.
"Espero que tots els que ens escolteu, expliqueu què passa amb els seus diners. I és que aquests diners es queden a Madrid i no tornen", ha lamentat.
MANRESA
Bacardit, com alcaldable de Junts, ha advertit que la ciutat pateix una degradació progressiva els últims anys en l'àmbit social i econòmic, amb "carrers bruts, edificis deixats, persianes abaixades i massa gent amb el cap mirant cap avall".
"Això ho hem d'aixecar!", ha reclamat, i ha celebrat que pressionessin per aprovar la llei de multireincidència, ja que creu que la multireincidència ha estat i encara és un problema al municipi.
També ha desitjat que, en cas que Junts torni a ser decisiu la propera legislatura, treballin per poder treure endavant la llei contra les ocupacions.