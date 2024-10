Nogueras (Junts) tanca la porta a donar suport a una moció de censura del PP

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha tancat la porta a donar suport a una moció de censura del PP contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, després d'assegurar que la seva formació no forma part "de cap bloc espanyol" i que l'única cosa en el que estan interessats és "en Catalunya i els catalans".

Després que dimarts la presidenta de Junts, Laura Borràs, va dir en un primer moment --tot i rectificar hores després-- que el seu partit no descarta "cap escenari", tampoc el de votar 'sí' en una moció de censura del PP per fer fora Sánchez, Nogueras ha afirmat aquest dimecres que el seu partit "no és a cap sac" per molt que "hi hagi interès d'un costat i l'altre" de col·locar els de Carles Puigdemont en un bloc.

"Crec que hem estat molt clars. Nosaltres no som aquí. La resposta és no (...) Nosaltres no formem part de cap bloc espanyol. A nosaltres el que ens interessa és Catalunya i els catalans", ha explicat la portaveu de Junts a la cambra baixa preguntada en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, sobre si faria costat a una moció de censura al Govern central.

Nogueras ha recordat que Junts demostra en les seves votacions "on se situa", i ha posat d'exemple que no tenen cap compromís d'"estabilitat" amb el Govern central i que l'acord subscrit amb el PSOE a Brussel·les recull que cada iniciativa "es negocia peça a peça", sense que en cap moment el partit independentista es comprometi a defensar-la.

Per contra, els qui sí que "han negociat sempre", segons la dirigent de Junts, són els dos blocs que formen el PSOE i el PP. "Per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el PSOE va negociar amb el PP. També per tirar endavant el reial decret dels fons europeus. El PSOE va negociar amb el PP per prendre l'alcaldia a Xavier Trías (Junts), que va guanyar les eleccions a Barcelona", ha enumerat.

BENDODO DEU TENIR MÉS INFORMACIÓ

Preguntada sobre per què el sotssecretari del PP Elías Bendodo va dir en una reunió a porta tancada al Senat amb càrrecs municipals del partit que "és molt possible" que el Govern central tiri endavant els pressupostos generals de l'Estat (PGE), Nogueras ha respost: "Doncs el senyor Bendodo ha de tenir més informació que nosaltres".

Així, la portaveu de Junts al Congrés ha negat que el seu partit estigui negociant amb el Govern central els comptes públics, i que en canvi l'única cosa que hi ha ara com ara damunt la taula és l'objectiu d'estabilitat. Per donar-hi suport, això sí, el Govern central ha de presentar "una proposta que millori les condicions a Catalunya".