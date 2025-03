Nogueras (Junts): La següent prioritat és l'amnistia i el PSOE no "ha posat sobre la taula" els PGE

BARCELONA 19 març (ERUOPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat que, després de l'acord amb l'Estat d'aquest dimarts per al repartiment de menors migrants, la següent prioritat del partit en les seves negociacions amb el PSOE és abordar l'amnistia i que els socialistes no han "posat sobre la taula" un possible suport dels postconvergents als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

"Tenim aquesta amnistia que és important poder resoldre, no només judicialment sinó també políticament", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, on li han preguntat si en l'àmbit polític això respon a una trobada entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, cosa que ha negat perquè, segons ella, a aquestes alçades de la pel·lícula que ja no té cap sentit.

Sobre l'acord amb el repartiment de menors migrants, ha defensat que el que Junts vol és poder gestionar la situació "en funció del context", i ha reiterat que, a judici seu, no tenia cap sentit fer una norma estàtica.

Ha criticat que Comuns i Sumar no hagin donat a Junts arguments que justifiquin que tant el nou repartiment dels menors migrants com el traspàs de competències d' immigració a Catalunya són acords amb tocs racistes.

"Podem i Sumar tenen la seva guerra i entenc que això ho utilitzen per gesticular. Sap greu que utilitzin Junts per Catalunya com a arma per guanyar terreny i, a més, mentint i manipulant", ha dit.