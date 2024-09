Nogueras retreu a Illa i ERC que no defensin els interessos de Catalunya

"Som l'únic partit que no va signar un acord d'estabilitat"

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha criticat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ERC per no defensar els interessos de Catalunya després que el Govern central hagi retirat la tramitació dels objectius de dèficit per mirar de convèncer la seva formació.

"Pregunto a Salvador Illa on és, perquè el que estem fent amb set vots aquí a Madrid és per defensar Catalunya, i el primer que hauria d'estar defensant Catalunya és el mateix president de Catalunya", ha recalcat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Sobre ERC, ha retret que ara pressionin Junts per aprovar la proposta del Govern central sobre el sostre de despesa quan "fa 10 anys criticaven que cada 100 euros de dèficit, se'n quedés 82, i 18 les comunitats".

Per això, ha assegurat que els agradaria tenir socialistes i republicans al seu costat: "Ens agradaria no fer aquesta lluita sols. Els interessos de Catalunya entenem que també els defensen ERC i el PSC i ens preguntem on són perquè defensant els interessos de Catalunya, en aquest cas, ja et dic que no".

També ha avisat novament el PSOE que són "l'únic partit que no va signar un acord d'estabilitat" i que el suport de la seva formació a qualsevol iniciativa que es vulgui aprovar s'haurà de negociar.

"La resta, tots van signar un acord d'estabilitat. Junts no va signar cap acord d'estabilitat. Junts signa un acord que diu que negociarà peça per peça", ha insistit.