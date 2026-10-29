Nogueras reclama al Govern central assumir responsabilitats i no passar-les a tercers

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha reclamat aquest dijous al Govern central assumir responsabilitats i no passar-les a tercers després de l'accident de trens a Toledo.
"Davant aquesta tragèdia, el que ha de fer un govern i el que hauria de fer aquest govern és assumir responsabilitats i no passar aquestes responsabilitats a tercers, i més quan es tracta d'un tema de seguretat", ha destacat en un vídeo enviat pel partit als mitjans.
Segons Nogueras, la gent cada vegada se sent més insegura en més àmbits, no només amb les infraestructures: "I en ple segle XXI, en matèria de seguretat, la seguretat no hauria de dependre de les persones, que mai ningú no s'equivoqui, i aquí és on ens vol portar aquest govern".