BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha rebutjat aquest dilluns que cinc països de la UE creïn a Ruanda un centre de deportació de migrants: "Expulsar el problema no és la solució".
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que la política migratòria del partit passa pel que va acordar al juliol la Comissió Europea, i creu que per poder-ho fer cal la delegació a Catalunya de les competències en matèria d'immigració.
Segons Nogueras, Espanya no té política migratòria, cosa que la porta a fer cada certs anys regularitzacions extraordinàries, i va a "contracorrent" del que s'està fent a la resta de països d'Europa en aquesta qüestió.
EL GOVERN CENTRAL, ARROSSEGAT PER PODEM
"El govern de Pedro Sánchez ja ha dit que no farà el que estan fent a la resta de la UE i mantindrà aquestes polítiques, per nosaltres, arrossegades per l'agenda de Podem, que no són les nostres", ha lamentat.
Per això, veu necessari batallar en aquesta legislatura la delegació de competències en immigració, i per aconseguir-ho espera que Podem surti "del bloc PP-Vox" i hi voti a favor.
"La gent de Podem deu pensar que és millor que aquestes competències les tingui la Guàrdia Civil o la Policia Nacional espanyola", ha ironitzat Nogueras, que ha presentat la formació d'Irene Montero com els aliats d'ERC en aquestes eleccions.
En preguntar-li si un govern del PP i Vox podria revifar l'independentisme, ha respost que això només portaria a "un país més fosc".