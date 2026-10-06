Nogueras (Junts) es presentarà per ser candidata i descarta facilitar que governi PP-Vox

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha explicat aquest dimarts que es presentarà per ser la candidata del partit en les eleccions generals del 29 de novembre i ha descartat facilitar un possible govern del PP i Vox.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que el partit de Carles Puigdemont és un "bloc" i ha tret pit de la seva feina i assoliments, començant per la llei d'amnistia, la llei per combatre la multireincidència i la llei ELA, entre d'altres.
Després de lamentar que hagin estat la diana de les crítiques, i fins i tot per a alguns els culpables que els decrets d'habitatge no s'hagin aprovat, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver-se deixat "arrossegar pels extrems".
"Tenim dos blocs espanyols molt escorats als extrems, un a l'esquerra i l'altre a l'extrema dreta. Nosaltres som els del mig", ha reivindicat Nogueras, després de destacar que l'únic bloc de Junts és Catalunya i culpar Sánchez d'haver desaprofitat l'oportunitat que li van brindar.
Malgrat admetre que oposar-se als decrets d'habitatge va ser l'opció menys còmoda, ha defensat que en el partit van decidir mullar-se i que ho continuaran fent, i que no donaran suport a un possible govern PP-Vox: "Absolutament, l'únic que ha pactat amb el PP i Vox en aquesta legislatura es diu PSOE".
DIPUTACIÓ PERMANENT
"Amb els nostres vots no governaran PP-Vox", ha remarcat Nogueras, que ha criticat que Sánchez ara porti els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent, malgrat ser legal.
Així, ha demanat a Sánchez que no aprofiti la Diputació Permanent i totes les eines que té un estat "per a la propaganda electoral que convé al seu partit".