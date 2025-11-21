Nogueras (Junts) sobre la politització de la justícia: "No és un problema només de la dreta"

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha afirmat aquest divendres que la suposada politització de la justícia no és un problema "només" de la dreta, sinó dels partits espanyols, i creu que la politització es perpetuarà tota la vida si no hi ha canvis estructurals, textualment.
"Molts anys ho hem patit i ho estem patint els ciutadans de Catalunya, mentre tots aquests que ara es queixen i ploren van callar, i no només van callar, sinó que ho van avalar i ho van permetre", ha dit en una entrevista a 2 Cat recollida per Europa Press després de la condemna al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Sobre la ruptura amb el PSOE, ha assegurat que no estan negociant "gens" amb el Govern central i ha acusat tant socialistes com Sumar de, en les seves paraules, alimentar el relat del 'no passa res'.
"Montero està molt equivocada si creu que nosaltres fem política pensant en la situació personal d'un de nosaltres. El president Puigdemont mai no ho ha fet ni ho farà mai, condicionar la seva situació personal a la política", ha dit.
Ha criticat que després d'un any de negociacions entre ERC i PSOE no hi ha "cap" sistema de finançament i ha considerat que tampoc no s'hi inclourà el principi d'ordinalitat.