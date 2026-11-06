Nogueras s'obre a parlar amb el PSOE després del 29N si Catalunya està "al centre"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés i candidata a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha afirmat aquest divendres que es podrien asseure a negociar amb el PSOE després del 29N si es donen certes condicions i es compleixen, perquè així Catalunya estaria "al centre".
Entre les demandes que Nogueras ha posat sobre la taula hi ha la delegació de competències en immigració; que s'aprovi l'oficialitat del català a la Unió Europea, i que Catalunya gestioni els seus impostos, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Així mateix, ha vinculat una eventual negociació al fet que els vots del seu partit siguin "determinants".
Ha defensat el paper central de Catalunya a Madrid mentre Catalunya no sigui independent: "El que hem d'aconseguir és que a Madrid no es pugui decidir absolutament res si no és amb Catalunya".
PP I VOX
Preguntada per si el bloc del PP i Vox pot comptar amb els vots de Junts per conformar un futur govern, ho ha negat: "Aquesta decisió ja la vam prendre el 2023. Jo vull recordar a tothom que el 2023 va guanyar el PP, i el PP no governa gràcies a Junts".
Ha reivindicat Junts com un partit de centre i ha lamentat que se'ls situï al costat del PP i Vox quan critiquen les polítiques del president espanyol, Pedro Sánchez, el qual veuen "arrossegat per l'extrema esquerra".
HABITATGE
Ha assegurat que la proposta de Junts en habitatge era "de consens" i no de màxims i ha insistit que és el PSOE qui més ha votat juntament amb el PP i Vox al Congrés davant les crítiques que assenyalen els postconvergents.
Ha explicat que la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es va posar en contacte amb Junts per negociar el decret a partir de la proposta postconvergent però que Sánchez "va decidir que el nostre reial decret anava a un calaix".
"El senyor Sánchez no tenia ganes de tirar endavant aquest reial decret i segurament tenia moltes més ganes de convocar eleccions", ha dit.
11N
Sobre la vaga general de l'11 de novembre, Nogueras ha expressat que es convoca per l'elevat cost de la vida, de l'energia, de l'habitatge i també de l'estat de les infraestructures, resultat de "diferents" decisions i polítiques de l'executiu espanyol.
"També em fa l'efecte que els sindicats que convoquen aquesta vaga són sindicats que estan al servei dels partits que han pres aquestes decisions", ha dit.