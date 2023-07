Nogueras (Junts): "No farem president Sánchez a canvi de res"

Recorda Puigdemont i envia un missatge a ERC per recuperar la unitat independentista



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest diumenge que no faran president el candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "a canvi de res", i ha insistit que la seva prioritat és Catalunya.

"No em tremolarà en absolut el pols a continuar mantenint la posició. No farem president Sánchez a canvi de res. La nostra prioritat és Catalunya, no és la governabilitat de l'Estat. No ens mourem ni un mil·límetre. Nosaltres sí que tenim memòria", ha subratllat en una roda de premsa al costat d'altres dirigents, entre els quals la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull.

Després d'aconseguir set escons, Nogueras ha admès que són conscients de la "força" que tenen, atès que són imprescindibles per al PSOE per aconseguir la majoria absoluta, i ha assegurat que no fallaran en el seu compromís i que tenen paraula.

"Pedro Sánchez té molts deures pendents amb Catalunya, no li devem res", ha afegit la candidata de Junts, que ha aprofitat la intervenció per enviar una abraçada a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i al líder de TriasxBarcelona, Xavier Trias, després de recordar que els socialistes van sumar els seus vots amb el PP i els comuns per evitar que fos alcalde.

Malgrat la pèrdua de vots independentistes, ha considerat que amb aquests resultats s'obre l'oportunitat d'obrir "una etapa pel canvi" a Catalunya i recuperar la unitat, en un missatge adreçat a ERC.

De fet, durant la campanya van oferir als republicans que se sumessin a la proposta de no investir Sánchez si no transfereix a Catalunya les competències per celebrar un referèndum acordat.

"REITERO LA PROPOSTA" A ERC

"Reitero la proposta que vam fer a ERC", ha destacat aquest diumenge, en què ha assegurat que Junts sí que ha entès el resultat electoral.

Per Nogueras, "les coses s'han de començar a fer de manera diferent", i ha defensat que Junts ha mantingut la posició malgrat les pressions i crítiques que han rebut