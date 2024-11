Nogueras nega que l'impost a les energètiques es voti aquest dijous

"Mentre nosaltres hem estat mes i mig negociant, els que ara demanen un impost a les elèctriques, què van fer?"

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha negat que l'impost a les empreses energètiques acordat pel PSOE amb ERC, EH Bildu i el BNG per salvar el projecte de llei que inclou un nou tribut mínim global del 15% per a les multinacionals es voti en el ple de dijous.

"A nosaltres ningú no ens ha posat un impost a les elèctriques sobre la taula", ha afirmat la diputada en una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, després d'assegurar que han estat un mes i mig negociant amb el Govern central sobre aquest tema.

Ha indicat que "el que sí s'ha posat sobre la taula" i que Junts ha rebutjat és un impost que, a parer seu, penalitza les empreses que inverteixen a Catalunya, i que altres partits no han fet el mateix seguiment al dictamen amb el Govern central.

"Mentre nosaltres hem estat mes i mig negociant, els que ara demanen un impost a les elèctriques, què van fer?", s'ha preguntat, a més de retreure'ls que votessin a favor d'un reial decret que compensava més de 2.000 milions a les grans elèctriques.

Ha assegurat que el que es va aprovar en la comissió de dilluns al Congrés van ser les mesures anunciades per Junts fa setmanes: "Que no es posaran en risc les inversions ni els llocs de feina a Catalunya perquè Catalunya sigui més eficient, sigui més verda, sigui més competitiva, sobretot a la zona de Tarragona".

DISPUTA AMB ERC

En una altra entrevista d'aquest dimarts, la diputada d'ERC Pilar Vallugera ha celebrat l'acord arribat amb el Govern central per prorrogar un any l'impost a les empreses energètiques que, afirma, "no es contradiu" amb les mesures anunciades per Junts.

També ha augurat que si el Govern central compleix amb el que ha promès, hi ha perspectives que la mesura es pugui aprovar al Congrés aquest dijous, contradient la versió de Junts.