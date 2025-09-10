Nogueras manté el seu rebuig a la reducció de la jornada laboral: "És nociva"

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest dimecres que mantenen el seu rebuig al projecte de llei de reducció de la jornada laboral del Govern central perquè és "absolutament nociva".
"El Govern central no vol veure ni vol entendre la realitat del teixit productiu i empresarial de Catalunya, raó per la qual nosaltres mantenim l'esmena a la totalitat. Aquesta llei és absolutament nociva i l'acabaran pagant els de sempre", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Segons Nogueras, l'executiu espanyol no coneix la realitat de Catalunya "perquè el mecànic del poble no és el propietari de Ferrari, el perruquer del poble o la persona que talla el cabell no és el propietari de L'Oréal, perquè el carnisser no és l'amo de Mercadona i perquè l'emprenedor que ha impulsat un negoci no és Elon Musk".
Així, ha demanat respecte per als empresaris catalans que generen "una riquesa que permet que hi hagi l'estat del benestar", fixar-se en les dades i no legislar a cop de titular com, a parer seu, fa el Govern central.
ISRAEL
En preguntar-li què li sembla el paquet de mesures sobre Israel anunciades pel president espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que ho estan revisant i que algunes de les mesures ja les va anunciar temps enrere.
Sobre si estan a favor de suspendre les relacions comercials i diplomàtiques amb Israel, ha respost que han de revisar i estudiar "la lletra petita, perquè el Govern central és expert sempre a posar lletra petita que no explica".
FISCAL GENERAL
En relació amb el fet que el Tribunal Suprem hagi enviat a judici el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, Nogueras ha considerat que Espanya pateix un problema estructural a nivell judicial: "Hi ha molts jutges que volen fer política i molts polítics que volen ser jutges. Si hi ha jutges que volen fer política, que muntin un partit polític".
Així, ha reclamat elevar el discurs i ha deixat clar que no confia "ni en els uns ni en els altres", ha afegit.