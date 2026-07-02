Nogueras (Junts) lamenta que l'AP-7 depengui de l'Estat i demana a Illa implantar la vinyeta

Gustavo Valiente - Europa Press
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha lamentat que l'AP-7 depengui de l'Estat, que situa a la cua dels països europeus en transport ferroviari de mercaderies, i ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a fer servir la vinyeta, després que dimecres al Parlament digués: "Potser ens vam equivocar quan alegrement tots demanàvem 'fora peatges'".
Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual Nogueras ha afirmat que el problema no és que els catalans demanessin la gratuïtat de la via perquè els deixessin d'"escurar les butxaques", sinó la manca d'infraestructura ferroviària per al transport de mercaderies (incidint en el corredor mediterrani).
"Quan estàs pagant durant 30 anys les despeses de construcció (de l'autopista), ja l'has pagat moltíssimes vegades, cosa que no passava a la resta de l'Estat", ha criticat.
Per això, ha volgut "refrescar-li" a Illa que no és el mateix el peatge que la vinyeta, perquè aquest últim és un sistema de pagament vinculat a l'ús temporal de la via i que es pot segmentar per tipus de turisme o de conductor.
CORREDOR MEDITERRANI
Ha criticat que no s'hagi acabat el corredor mediterrani i que part dels diners que Europa havia previst hagin anat per a "un corredor central que es va inventar el PP pel qual no passen ni la meitat de transports que passen pel corredor mediterrani".
Ha criticat "un gran problema d'inoperància i d'incapacitat" per part de l'Estat en la gestió de les infraestructures, i ho ha lligat amb Rodalies i l'augment de vehicles a l'AP-7.