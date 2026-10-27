Nogueras s'obre a investir un govern del PSOE sense Sánchez si se'n beneficia Catalunya

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, s'ha obert aquest dimarts a investir un govern del PSOE que no estigui encapçalat per l'actual president i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i sempre que els socialistes posin sobre la taula propostes que beneficiïn Catalunya.
En una roda de premsa de balanç sobre les accions que han dut a terme aquesta legislatura, ha recordat que mesos enrere ja van plantejar la 'via Starmer' (del ja dimitit ex-primer ministre britànic, Keir Starmer): "Fer passos al costat, de vegades acaba beneficiant a tothom, i al Regne Unit els ha anat força bé aquest canvi".
Després de recordar que el PP va guanyar les eleccions el 2023 i no va governar i que Sánchez ha tingut la seva oportunitat, ha destacat que els socialistes hauran de decidir "si és més important Pedro Sánchez que el partit, que arribar a consensos i poder avançar".
Tot això, després que Junts descartés setmanes enrere investir Sánchez i alhora no facilitar un govern PP-Vox.
Segons Nogueras, durant tota la legislatura han fet advertiments i van ser els primers a considerar que la legislatura estava esgotada perquè "Sánchez va decidir aparcar Catalunya, i aparcant Catalunya no hi ha vots de Junts".