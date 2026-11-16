Nogueras insta a portar la condonació del FLA a la Diputació Permanent

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha instat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, a portar la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a la pròxima Diputació Permanent, prevista aquest dimecres.
En el fòrum Barcelona Tribuna, ha assegurat que no han manifestat mai estar-hi en contra i sí que, si depengués d'ells, negociarien la condonació total del FLA, a més de constatar que no s'ha portat a votació al Congrés.
"Em sorprèn que posi com a excusa que no han pogut fer res perquè Junts ho ha bloquejat. No s'ha votat i, si s'hagués portat a votació, hi hauríem donat suport", ha destacat.
Així, ha constatat que encara queda una Diputació Permanent per fer, per la qual cosa "si el govern de Pedro Sánchez s'hagués cregut l'acord que va tancar amb ERC de condonar el 20% del FLA, el portarien" i es podria aprovar, ha incidit.
IRPF I SUCCESSIONS
També ha lamentat que, malgrat haver-se aprovat al Congrés la rebaixa de l'IRPF i l'eliminació de l'impost de successions, el PSOE i Sumar "no hagin atès aquesta mesura".
"Si depèn de nosaltres, això sí que passarà", ha subratllat Nogueras, que ha criticat un altre cop la manca d'execució de les inversions i del que s'ha pressupostat per a Catalunya, tant per part de governs del PSOE com del PP.
A més de reclamar que es pagui el que es deu a Catalunya, ha retret que socialistes i republicans no fessin un front comú per aconseguir-ho: "La pressió l'hem rebuda nosaltres per no donar suport als pressupostos. No votarem uns pressupostos generals de l'Estat mentre ens deguin els anteriors".
RODALIES I IMMIGRACIÓ
De Rodalies també ha criticat l'empresa mixta constituïda i que, malgrat que hauria d'estar operativa al gener, "no hi ha res i de promeses no es viu", mentre que, en matèria d'immigració, ha acusat Espanya de no tenir una política sobre aquesta qüestió i que, per això, ha hagut de fer regularitzacions extraordinàries de migrants.
Per Nogueras, en política migratòria s'ha de fer el que ja fan en altres països europeus: més control, garantir la cohesió i "agilitzar els expedients d'expulsió".
CATALÀ
Convençuda que el català no es podrà continuar parlant al Congrés si el PP i Vox governen en la pròxima legislatura, ha reivindicat haver aconseguit posar sobre la taula dels països europeus la demanda de l'oficialitat de la llengua, cosa que creu que acabaran aconseguint.
Quan se li ha preguntat si un eventual govern del PP i Vox farà remuntar l'independentisme, Nogueras ha assegurat que aquest moviment continua existint "i no ha marxat", a més d'assegurar que el partit que més ha votat al costat d'aquestes formacions ha estat el PSOE.
RELACIÓ AMB ERC
Sobre la relació que mantenen amb ERC, ha negat que estigui trencada i s'ha limitat a reivindicar que, en el context actual, Junts és l'única formació "d'estricta obediència catalana".
"A la nostra papereta no hi ha Madrid. Uns han decidit ajuntar-se amb els Comuns-Front Ampli i ERC amb Podem. Els tenen a la llista. L'única veu forta per a Catalunya es diu Junts", ha exclamat la també portaveu del partit al Congrés, que ha assegurat que amb qui mantenen molt bona relació és amb el PNB.