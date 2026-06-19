Nogueras (Junts) insta ERC a explicar si comparteix la "metodologia" de Rufián, que veu d'eslògans

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha instat aquest divendres ERC a explicar si comparteix la "metodologia" del portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, a qui acusa de fer política d'eslògans.
"ERC no ha sabut aprofitar aquesta situació de feblesa del Govern espanyol. Hi havia dues maneres, i Rufián ha decidit posar-se juntament amb el Partit Socialista, juntament amb el PSOE, a canvi de res. Hem sentit molts eslògans, però cap proposta concreta", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press
Ha comparat aquesta política amb la que defensa que Junts actua, davant la qual ha destacat que han passat "coses molt diferents de les que havien passat fins ara", i ha assegurat que els postconvergents no s'han mogut del bloc Catalunya.