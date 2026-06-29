Nogueras (Junts) insisteix en la 'via Starmer' i nega contactes amb el PP

Assegura que "sí que hi ha un rum-rum dins el PSOE"
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha insistit aquest dilluns que el PSOE ha de meditar sobre la 'via Starmer' que va posar el seu partit sobre la taula i nega que hagin mantingut cap relació o contacte amb el PP: "No es pot passar pàgina".
"És una proposta que ha de meditar el PSOE. Sí que hi ha un rum-rum dins el PSOE", ha assegurat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha demanat esperar a veure què passa en les pròximes setmanes.
Sobre quina persona hauria de substituir el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que no els importa el nom però que sí volen que "compleixi amb Catalunya".
"El de menys per a nosaltres és el nom. Nosaltres el que volem és que compleixi els acords. I ens agradaria que no només ho demanéssim els 7 diputats de Junts, perquè també hi ha diputats del PSC i ERC, i ens sentim una mica sols", ha destacat.
També ha deixat clar que no hi ha cap relació entre Junts i el PP: "(Alberto Núñez) Feijóo va dir que el que diu (Salvador) Illa, que cal passar pàgina. Illa i Feijóo estan d'acord en això. No es pot passar pàgina".
A més a més, ha acusat els socialistes i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'intentar posar Junts "al bloc espanyol de dretes, del PP i Vox".
"El partit que més vegades ha votat amb el PP i Vox es diu PSOE", ha sostingut Nogueras, que també ha responsabilitzat els populars d'haver boicotat qüestions com el català a Europa.
ERC I PRESSUPOSTOS
Després de treure pit dels assoliments obtinguts per la seva formació en aquesta legislatura, ha assegurat que ERC, amb Rufián al capdavant, ha de decidir "si està amb els Comuns, Podem, Sumar i el PSOE, o amb Catalunya".
En preguntar-li si contemplen donar suport als pressupostos del 2027, ha manifestat que "el que sembla ciència ficció" és que Sánchez els presenti i esperi tirar-los endavant quan Catalunya no ha cobrat la totalitat dels anys anteriors.