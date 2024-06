Nogueras (Junts) insisteix a rebutjar la llei per al repartiment de menors migrants: "Ens plantem"

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha insistit aquest divendres que rebutjaran la reforma de la llei d'estrangeria per al repartiment de menors migrants no acompanyats: "Ens plantem i diem que no".

En unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, ha assegurat que no poden donar suport a una llei "que dona totes les capacitats al Govern espanyol per imposar un repartiment i per sancionar aquella comunitat que no accepti aquesta imposició".

"Per tant, nosaltres sí, ens plantem i diem que no. I Catalunya ha de deixar d'acceptar aquestes imposicions que venen per part de l'Estat espanyol. Com qualsevol estat, nosaltres hem de poder decidir", ha afegit.

Després de reivindicar que Catalunya sempre ha demostrat la seva solidaritat, ha acusat el Govern central d'"abusar d'aquesta capacitat i d'aquesta solidaritat" del poble català.

També creu que no té sentit que donin suport a la llei quan actualment estan negociant amb el Govern central "la delegació completa i plena" de les competències i recursos en matèria d'immigració.