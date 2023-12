Nogueras (Junts) insisteix que molts jutges de la cúpula judicial espanyola "han prevaricat"

Assenyala que la comissió d'investigació és només una part i que "tota aquesta gent pagarà el que ha fet"



BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha insistit que molts jutges de la cúpula judicial espanyola "han prevaricat".

En una entrevista a 'VilaWeb', recollida aquest dissabte per Europa Press, ha afirmat que li va semblar "excessiu" el comunicat del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre les seves paraules contra els jutges al Congrés, però que no li va sorprendre.

Segons ella, la cúpula judicial espanyola, el president interí del Consell General del Poder Judicial i el president del Tribunal Suprem "no tenen competències per dir a una diputada el que pot dir i el que no pot dir".

"Hem normalitzat que ens caiguin querelles i que ens asseguem al banc dels acusats per ser independentistes, per dir allò que tothom sap: que la cúpula judicial espanyola és parcial", ha assenyalat.

CADA PEÇA "SERÀ JUTJADA"

En ser preguntada per si Junts demanarà la compareixença dels jutges en les comissions d'investigació malgrat que el PSOE no vol que compareguin, ha respost que "no hi haurà vetos per part de ningú de les persones que han de comparèixer".

Ha afirmat que cada peça "serà jutjada on li toca", però ha considerat imprescindible una comissió d'investigació perquè, en les seves paraules, hi ha coses que no es diuen i que s'han de començar a dir.

En aquesta línia, ha assenyalat que la comissió d'investigació és una part de tot el que ha de passar: "Jo estic convençuda que tota aquesta gent pagarà el que ha fet. I no em refereixo només als jutges que crec que han prevaricat".

"NO HI HA LEGISLATURA" SENSE JUNTS

Preguntada per si el PSOE boicoteja la llei d'amnistia per la porta de darrere, ha respost que no creu que li convingui fer-ho: "L'única cosa que li pot passar és que deixi de tenir la majoria que ara necessita per continuar governant".

"Si no hi ha el suport de Junts, no hi ha legislatura. Ho tenim claríssim i els ho hem deixat claríssim. Si et prenen el pèl una vegada, és culpa de l'altre. Quan te'l prenen dos o tres cops, és culpa teva", ha assegurat.