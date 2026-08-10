Nogueras (Junts) insisteix en que Catalunya quedi "exclosa" del repartiment de menors arribats a Ceuta

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha insistit aquest dilluns en què Catalunya quedi exclosa del repartiment dels menors migrants arribats a Ceuta el passat 30 de juliol perquè al·lega que el sistema català està tensionat i que Catalunya és la que més n'ha acollit "sempre".
"Tenim sobre la taula un reial decret que ja està aprovat i negociat amb Junts per Catalunya, que és aquesta distribució molt més equitativa per a les diferents comunitats autònomes. Per tant, no fa falta negociar res, el treball ja està fet", ha dit en una entrevista a '3CatInfo' recollida per Europa Press en preguntar-li per si el partit negocia amb el Govern central sobre la matèria.
Ha diferenciat les places estructurals que té Catalunya amb la pròrroga assistencial, que consisteix a seguir oferint suport als acollits que han complert els 18 anys.
Ha qualificat d'"irresponsable" al president de la Generalitat, Salvador Illa, pel que cosa considera anteposar els interessos de Pedro Sánchez per davant dels interessos de Catalunya en mostrar-se favorable al repartiment dels migrants.
"Porta dos anys governant el senyor Illa i tenim uns serveis públics més tensionats que mai. Mai a la vida havien arribat tan pocs recursos a Catalunya", i ha afegit que la feina del Govern la fa Junts a Madrid.
DELEGACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ
Sobre la delegació de competències en immigració a Catalunya, Nogueras ha defensat que la regió "pot" gestionar-la ja que té policia pròpia i afirma que ja al 2019 el partit va posar sobre la taula el que qualifica com a problema demogràfic.
"Quan existeixen problemes i no hi ha solucions, es genera malestar. I quan existeix malestar, apareixen els extrems. I la nostra responsabilitat és poder donar solucions, perquè si solucionem un problema, als extrems se'ls acaba el relat. I si se'ls acaba el relat, se'ls acaben els vots", ha dit en referència a Aliança Catalana.
Ha criticat que el Govern hagi fet la regularització de migrants "per la porta de darrere" i que si l'haguessin portat a votació, Junts s'hi hauria oposat.
FINANÇAMENT
Quant al nou finançament autonòmic, Nogueras ha criticat que sigui aquesta la proposta quan hi ha "una majoria social" a Catalunya a favor del concert econòmic català i ha apel·lat a ERC i PSC a recolzar-ho al Congrés.
"Per què el que hi ha sobre la taula és una proposta que l'única cosa que fa és consolidar un sistema, que és el que hi ha avui, que no funciona, que no és bo per a Catalunya?", s'ha preguntat.
NORMALITZACIÓ DE LA "DECADÈNCIA"
En un article a 'X' recollit per Europa Press, la postconvergent ha criticat que PSC i ERC hagin pactat "no tocar impostos" perquè no s'ha deflactat l'IRPF.
"Quan s'ha sotmès a votació, en contra de tota la classe mitjana i treballadora del país, les esquerres s'han blindat perquè no prosperi cap rebaixa d'impostos. I mentre les famílies fan números per arribar a final de mes, l'Estat bat tots els rècords de recaptació", ha dit.
Ha afirmat que el 2018 (primer any del govern socialista) l'Estat va recaptar 208.685 milions en impostos mentres que el 2025, va recaptar 325.356 milions (gairebé un 56% d'augment) i que a través de l'IRPF, Hisenda va recaptar 142.466 milions d'euros el 2025, (10,1% més que el 2024): "Des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa, l'Estat ingressa molt més, però la classe mitjana viu pitjor".
Ha acusat al PSOE de normalitzar la "decadència" per normalitzar els sous baixos o que no es pugui pagar un lloguer i ha lamentat que 2,7 milions de persones en l'Estat rebin l'ingrés mínim vital (IMV).