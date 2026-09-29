Nogueras (Junts) encara veu marge per a l'acord i insisteix a protegir el petit propietari

Fernando Sánchez - Europa Press
Defensa aprovar un primer decret amb mesures en què coincideixin tots i continuar treballant
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest dimarts que encara veu marge per arribar a un acord perquè el reial decret de mesures urgents sobre habitatge tiri endavant i ha insistit que es protegeixi el petit propietari.
En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha tornat a explicar que l'últim esborrany que el Govern central els va enviar s'allunyava de la possibilitat d'arribar a aquest acord, cosa que ha atribuït a Sumar i al bloc de la resta d'"ideologies extremes" a les quals, a parer seu, estan sotmesos els socialistes.
Segons Nogueras, en les negociacions amb el Govern central havien avançat que, en el cas dels desnonaments d'habitatges de petits propietaris, l'administració n'assumís el cost: "I ahir a la tarda el reial decret que ens arriba tornava a posar la càrrega de la vulnerabilitat en els petits propietaris i no en l'administració".
Després d'advertir que Junts ha renunciat a part de les seves tesis en aquesta matèria, ha tornat a qüestionar que en el decret es vulgui incloure una reforma de la llei d'arrendaments urbans, tot i que ja s'està tramitant com un projecte de llei al Congrés, per la qual cosa vol que segueixi el tràmit parlamentari.
"Hem de ser capaços de fer un primer reial decret amb mesures en què coincidim tots i continuar treballant per posar-nos d'acord amb d'altres", ha reclamat Nogueras, després d'apuntar que els socialistes estan intentant convèncer els seus socis de flexibilitzar algunes de les mesures que posen sobre la taula.
"MODE CAMPANYA ELECTORAL"
No obstant això, creu que alguns estan "més en mode campanya electoral" que en mode voler resoldre el problema, i ha indicat que el Govern central és qui té la responsabilitat de trobar un equilibri entre totes les demandes.
Tot i que no té clar què volen els socialistes en matèria d'habitatge, creu que s'estan adonant que les mesures que han aplicat fins ara no han funcionat i que "continuar fent seguidisme de certes polítiques a qui acaba perjudicant és, precisament, el PSOE".