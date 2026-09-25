Nogueras diu que el PSOE veu "amb bons ulls" les demandes de Junts sobre habitatge

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat aquest divendres que el PSOE veu "amb bons ulls" les propostes de Junts sobre el decret d'habitatge, entre les quals hi ha les bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers.
"El que ha passat aquesta setmana és que el mateix Partit Socialista ens ha fet arribar que estan estudiant aquest reial decret que nosaltres hem treballat, que al final és agrupar aquelles polítiques que nosaltres fa mesos que defensem i registrem al Congrés", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Preguntada per si creu que Podem votarà en contra del decret, ha expressat que es nega "a imaginar que hi hagi algun polític que es pugui negar a polítiques que poden funcionar" .