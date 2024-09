Nogueras diu que "la gran batalla" del finançament són els ingressos, no la seva distribució

Afirma que "l'única solució" és sortir del règim comú com el País Basc i Navarra

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha afirmat que "la gran batalla" sobre el finançament de Catalunya és el control dels ingressos, no la seva distribució, i ha avisat que aquest és el parany en què el PSOE els vol fer caure.

"És el parany que sempre ens posen de Madrid i en el qual la majoria acaben caient", ha alertat aquest dijous en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

A continuació ha retret a ERC que els seus negociadors "o són uns cínics o els han aixecat la camisa", ja que recaptar i enviar els diners a l'Estat ni és concert ni és poder ni és tenir la clau de la caixa, en les seves paraules.

També ha dit que el PSOE i ERC expliquen versions contradictòries del seu acord sobre el finançament singular, i que "no es tracta dels equilibris que fa el PSOE amb la resta de partits; es tracta d'una bona mentida".

"NO ÉS SINGULARITAT, ÉS FOTOCÒPIA"

Ha afegit que el model "imprecís" acordat entre socialistes i republicans ja existeix, perquè la llei que regeix el finançament català ja és formalment singular i única per a Catalunya, tot i que és una fotocòpia.

Per això, ha insistit que "la singularitat que venen ja existeix, i no és singularitat, és fotocòpia, és 'cafè per a tothom'", i ha dit textualment que expliquen una pel·lícula que ja l'ha sentit altres vegades.

"És interessant sortir del règim comú i reconèixer el poder de la Generalitat de Catalunya en la gestió de tots els impostos, igual que tenen el País Basc i Navarra. És l'única solució que existeix", ha resolt.