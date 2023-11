Nogueras (Junts) diu que un futur referèndum ha de preguntar sobre la independència de Catalunya

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat que un futur referèndum acordat amb el PSOE ha de preguntar sobre la independència de Catalunya: "Si s'ha de fer una consulta, ha de ser aquesta. Independència sí o independència no".

"El que hagi de defensar el PSOE, ho defensarà el PSOE. I a més, no ens hem mogut, ni ens mourem. Perquè si no, no seríem Junts per Catalunya, seríem una altra cosa", ha assegurat en una entrevista d'aquest divendres a la Ser recollida per Europa Press.

Així mateix, ha reivindicat que la negociació amb els socialistes per a la legislatura "va molt més enllà de la pregunta d'un referèndum", ja que són tots els assumptes que formen part del seu acord per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Nogueras també ha sostingut que gràcies a l'acord entre Junts i el PSOE, el "conflicte, que és històric, avui queda elevat a un conflicte internacional que s'ha de resoldre", en referència a la figura del mediador que formarà part de les reunions que mantindran postconvergents i socialistes.

En referència a aquestes reunions, ha reiterat que la primera se celebrarà en breu i ha instat a mantenir la discreció per evitar la "política que va a cop de titular", la qual, segons el seu parer, ha fet perdre molt a Catalunya els últims quatre anys.