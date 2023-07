Nogueras (Junts) després de la retirada de la immunitat a Puigdemont: "Seguim. Sempre amb tu"

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha elogiat aquest dimecres la figura de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, després que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha confirmat la decisió del Parlament Europeu d'aixecar-li la immunitat: "Seguim. Sempre amb tu".

"Si no fos per tu, president, per la teva força i ganes de guanyar, avui ja no es parlaria del que vam fer l'1 d'octubre i per tant avui ningú no recordaria que Catalunya és una nació que mai s'ha rendit", ha subratllat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

La sentència també afecta els exconsellers i eurodiputats de Junts Clara Ponsatí i Toni Comín.