Nogueras (Junts) descarta investir Sánchez o Feijóo i demana a l'independentisme un "reset"

S'oposa a reeditar el pacte entre Junts i el PSC a la Diputació de Barcelona

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha descartat aquest divendres donar suport a la possible investidura del president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, o la del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha demanat a l'independentisme fer un "reset".

"No podem investir cap president que consideri que els independentistes som una qüestió d'estat i que tots els recursos de l'Estat poden anar destinats a eliminar-nos", ha explicat en una entrevista a Ser Catalunya d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Sobre Sánchez, l'ha acusat de no complir els seus compromisos i de mentir: "Ha mentit a tothom, als seus socis de Podem en aquesta legislatura, als partits catalans que li van fer confiança, i no només amb aquesta taula de diàleg que ha quedat en res".

"Tots els acords als quals van arribar no s'han complert. No hi ha agenda del retrobament, no hi ha res en absolut del que s'ha acordat. No només no compleix i menteix, sinó que no paga", ha afegit Nogueras, que ha assegurat que tot canviarà --en les seves paraules-- si els vots de Junts són determinants després dels comicis.

I és que, segons ella, un vot a un partit que té seu a Madrid equival a un vot que va en contra dels interessos de Catalunya, per la qual cosa ha demanat als partits independentistes canviar d'actitud per "deixar d'anar davant l'Estat com una autonomia".

En concret, els ha apel·lat a reflexionar perquè, a parer seu, no tot s'ha fet bé: "Segurament cal fer un reset. On puguem sumar, governem plegats", ha reclamat.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Així ho ha manifestat preguntada per si és partidària que Junts i el PSC reeditin el pacte per governar a la Diputació de Barcelona, a la qual cosa Nogueras s'oposa.

"No podem continuar fent les coses com les hem fet fins ara", ha resolt la candidata de Junts a les generals.