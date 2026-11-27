ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, ha demanat aquest divendres el vot per poder decidir què passa a Catalunya en la propera legislatura: "El 29 de novembre o Catalunya o Espanya, i nosaltres Catalunya!".
"Si fem que Catalunya torni a estar al mig que es preparin, per això no volen Catalunya al centre. Fem que diumenge els catalans tornem a decidir què passa a Catalunya", ha reclamat en el míting final de campanya davant de més d'un miler de persones a Barcelona, amb la participació dels expresidents catalans Carles Puigdemont i Artur Mas.
Davant la disjuntiva que els ciutadans triïn entre el bloc de dretes o d'esquerres, Nogueras ha avisat que, si Junts no és decisiva, Catalunya no existirà i quedarà "al racó, de decorat".
"Si Junts és decisiva que es preparin. Aconseguim l'amnistia i ara posarem els diners dels catalans. I acabarem el treball amb la llengua, el traspàs de les competències d'immigració i el traspàs de Rodalies", ha assegurat.
"ESPANYA OCUPA"
Per això, ha demanat no dubtar ni votar amb por aquest diumenge en defensa de les prioritats dels catalans perquè "Espanya no dubta, Espanya ocupa, espolia, maltracta i decideix".
"Diumenge decidim nosaltres, ni Sánchez, ni Feijóo, ni Colau ni Rufián", ha subratllat Nogueras, que ha demanat passar a l'ofensiva i ha defensat l'elecció del lema de la campanya 'Catalunya al centre' malgrat les crítiques rebudes sobre aquest tema, com per exemple del president de la Generalitat, Salvador Illa.
En la seva opinió, cada vegada que Illa ha instat Junts a apartar-se significa que per a ell Catalunya no és prioritària: "I per a nosaltres Catalunya és el primer", ha afegit.
MAS: DRETES I ESQUERRES
Mas ha cridat a confiar en Junts enfront dels qui, entre el bloc de dretes i d'esquerres, conviden a votar en contra en comptes de fer-ho a favor d'alguna cosa, en aquesta ocasió de Catalunya.
"Uns blocs que van fer pinça comuna per carregar-se allò que els molestava, que Xavier Trias fora alcalde", ha apuntat l'expresident català, que també ha recordat que populars i socialistes van recolzar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
Per això, ha emplaçat els indecisos a recordar tot això, a més de celebrar que sigui l'últim míting en què participarà sense que Puigdemont sigui present: "No és un problema de normalitat, és un problema de l'anomalia que ha significat la repressió duríssima que han rebut una sèrie de persones només per defensar unes idees i ideals".
TURULL: "VOTO ÚTIL" PER CATALUNYA
A la recta final de la campanya, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha advertit que en els comicis està en joc si Catalunya queda reduïda al que quals es decideixi en els despatxos de Madrid o que les decisions d'Espanya depenguin de Catalunya.
Per això, ha alçat "la bandera del vot útil" per a Catalunya per aconseguir resultats, al servei dels seus ciutadans i per la independència, a més d'avisar que no tenen cap por de l'extrema dreta i que actuaran a la defensiva per vèncer-los.
PETÓ AMB EL MARIT
A l'inici de la seva intervenció, Nogueras ha donat les gràcies al seu equip pel suport rebut i també al seu marit, que ha pujat a l'escenari i han protagonitzat un petó.
Després d'això, el seu marit ha agafat el micro i ha proclamat: "Ni oblit ni perdó. Visca Catalunya lliure!"
A més de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, a l'acte han assistit els principals quadres i dirigents del partit com la presidenta del grup al Parlament, Mònica Sales; l'exconseller i diputat Lluís Puig i l'expresidenta del Parlament Laura Borràs.