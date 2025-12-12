Nogueras (Junts) demana a ERC un front comú davant Sánchez

Justifica el rebuig a la senda del dèficit perquè Catalunya hauria de rebre "més de 8.000 milions"
BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha demanat aquest divendres a ERC fer un front comú davant el govern del president Pedro Sánchez i forçar concessions aprofitant la seva feblesa: "Realment estan febles i estan dividits. Nosaltres ho hem de convertir en la nostra fortalesa".
"Ara tenim una molt bona oportunitat i, per tant, nosaltres el que proposem és que, en comptes de ser 7 diputats els que ens plantem davant el Govern espanyol, siguem 14 i els forcem a fer concessions", ha dit en una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha expressat que hi ha l'oportunitat de "fer un salt endavant" per a Catalunya, i ho ha argumentat en l'avenç del reconeixement nacional i del dret a l'autodeterminació.
"Els diputats independentistes que hi ha al Congrés dels Diputats hem demostrat que existeix una manera diferent de fer les coses, d'assumir la relació entre les dues nacions, i plantar-se és una part d'aquesta metodologia", ha dit.
Ha assegurat que això no ho farà el govern del president Salvador Illa, qui "mai" no anteposarà els interessos de Catalunya als d'Espanya.
RESULTATS DE JUNTS DESPRÉS DE LA RUPTURA
Ha enumerat els resultats assolits per Junts des de la ruptura amb el PSOE i els ha centrat en l'ajornament de l'aplicació del Verifactu; l'aprovació de la llei contra la multireincidència; evitar la pujada de la quota dels autònoms o la rebaixa de l'impost de societats de les petites i mitjanes empreses i les microempreses catalanes.
També s'ha referit a l'anotació a X del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que dijous va demanar a Junts que deixi de fer mal a Catalunya, textualment, després de tombar els objectius de dèficit: "Si l'energia i la força que alguns gasten a insultar-nos o a atacar-nos la concentressin i la dediquessin a exigir als partits espanyols i al Govern espanyol allò que és nostre, segurament moltes coses canviarien".
SEGONA NEGATIVA ALS OBJECTIUS DE DÈFICIT
Ha valorat el rebuig de Junts als objectius d'estabilitat i de deute per a les administracions públiques entre 2026 i 2028 i les crítiques per votar amb el PP i Vox: "Si algú creu que hem trencat amb uns per donar carta blanca als altres, és que no ha entès res de Junts".
Sobre el rebuig a la mesura, ha explicat que a Catalunya no li haurien de tocar els teòrics 1.038,7 milions si s'aprova la senda, sinó "més de 8.000 milions d'euros" si el repartiment, en les seves paraules, fos just.