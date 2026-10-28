Nogueras (Junts) demana atendre les víctimes i assumir responsabilitats per l'accident de trens

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha assegurat que la prioritat és atendre les víctimes i conèixer l'abast real de l'accident mortal de trens a Toledo, i defensa que s'han d'assumir responsabilitats.
"No es poden continuar ignorant els problemes greus que pateixen les infraestructures. Cal assumir responsabilitats i treballar per estar a l'altura d'una vegada per totes", ha subratllat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Dos trens han col·lisionat aquest dimecres al matí a l'estació d'Urda (Toledo), i la consellera portaveu del Govern de Castella-la Manxa, Esther Padilla, ha confirmat almenys 10 morts.