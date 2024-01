Nogueras (Junts) demana que actuïn aquells que han avalat la "injustícia" de la cúpula judicial

LES BORGES BLANQUES (LLEIDA), 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha demanat que actuïn "tots aquells que fins avui han avalat aquesta injustícia i aquests abusos perpetrats per aquesta cúpula judicial".

En unes declaracions als periodistes en la 27a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra a les Borges Blanques (Lleida), Nogueras ha elogiat la mesura que Junts va pactar amb el Govern central per rebaixar l'IVA de l'oli al 0%: "És un estalvi de més de 30 milions d'euros en les famílies i llars del nostre país".

Nogueras ha assegurat que els membres d'aquesta cúpula judicial --tant per omissió com per acció-- "són els màxims responsables d'això que està patint Catalunya des de fa molts anys", i ha afirmat que el Govern central no pot obviar aquest fet.

"No caldria cap amnistia si no hagués estat per aquesta actuació injusta i d'abús absolut de l'estat espanyol", ha assenyalat.

Davant la designació per part d'ERC de l'actual titular de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, com a aspirant a la reelecció, la portaveu de Junts ha dit que la seva formació no està "en clau electoral".