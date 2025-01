Nogueras (Junts) defensa que la continuïtat de la legislatura "depèn" del PSOE

BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha defensat que la continuïtat de la legislatura "depèn" del PSOE i veu, textualment, inviable una negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) quan encara tenen carpetes pendents per tancar.

En una entrevista publicada aquest dissabte a 'El Punt Avui' i recollida per Europa Press, després de ser preguntada per si la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, està morta, ha valorat que "depèn" del PSOE i ha assegurat que els xantatges i les mentides no van amb ells.

Així mateix, ha augurat que el Govern central "farà un Consell de Ministres en unes hores o uns dies i que aprovarà un decret de pensions i de descompte en el transport", després que Junts va votar dimecres en contra de convalidar el decret òmnibus que incloïa la revaloració de les pensions o la rebaixa al transport públic.

Sobre el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha censurat que "ja és habitual que faci de portaveu del PSOE", després de preguntar-li sobre les declaracions del republicà en les quals criticava Junts per coincidir en vots amb el PP i Vox.

Davant de la notícia del retorn del Banc Sabadell a Catalunya, Nogueras ha celebrat que hagi "corregit un error", ja que segons ella continua sent el banc de les pimes catalanes, i ha reiterat la seva oposició a l'opa del BBVA.