Nogueras (Junts): "Davant dels incompliments del PSOE el més útil és plantar-se"

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que "no hi ha res" en relació a una possible moció de censura amb el PP
BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Congrés, Miriam Nogueras, s'ha referit a la ruptura de la seva formació amb el Govern de l'Estat: "Davant dels incompliments del PSOE el més útil és plantar-se", ha afirmat, i afegeix que la decisió és clara i ferma, textualment.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest dilluns, ha assegurat que "qui no ha explicat quina decisió pren davant d'aquesta situació és el PSOE".
"Tant de bo el problema de Junts sigui que hem d'explicar què fem en un nou escenari si s'aplica l'amnistia, el català és llengua oficial a Europa, Catalunya té competències d'immigració, s'aprova una llei contra la multirreincideincia i una altra contra les ocupacions", ha exposat.
En aquest sentit, ha dit que no són optimistes respecte a les decisions que puguin prendre els socialistes.
També s'ha referit a les declaracions del president del Govern, Pedro Sánchez, la passada setmana, sobre els acords amb Junts: "Vam trencar, perquè tenim motius per fer-ho. Potser els primers dies no es va entendre, però al final ha estat el mateix Sánchez qui ha dit que incompleixen".
PRESSUPOSTOS
Preguntada per l'aprovació de pressupostos per a l'any 2026 ha criticat que, al seu semblar, el sostre de despesa és el mateix que l'any passat: "No haurà pressuposts el 2026 perquè no s'han pagat els del 2024, ni els del 2023, ni els del 2022", ha resolt.
"Des que governa el PSOE a Catalunya no arriba la meitat dels diners pressupostats i a Madrid, en canvi, han arribat a pagar el doble", ha assenyalat.
Sobre la possibilitat d'una moció de censura junt amb el PP, ha assegurat que "no hi ha res" i diu que si parlen dels incompliments del PP amb Catalunya podrien estar dies sencers, textualment.
LLEI DE MULTIREINCIDENCIA
En referència al pacte per desbloquejar la llei contra la multireincidencia ha explicat que "hi ha diferència entre la negociació i la relació parlamentària".
"La llei contra la multirreincidencia és de Junts. La presenta, la defensa i la batalla Junts i es desbloqueja perquè prenem decisions. El que facin altres partits i la foto no té cap importància", ha dit sobre el suport del PP a aquesta mesura.
RELACIÓ AMB ERC
Nogueras ha dit que mantenen relació amb ERC a nivell parlamentari en les matèries en les quals coincideixen, encara que ha lamentat que en la defensa del bloc català estan més "sols" del que els agradaria.
"No ens deixarem arrossegar per les crítiques que ens dirigeixen la dreta i l'esquerra catalana", ha sentenciat.
ALIANÇA CATALANA
Referent als resultats llançats per l'últim baròmetre del Centri d'Estudis d'Opinió (CEO) i el creixement d'Aliança Catalana ha expressat que és "molt irresponsable alimentar els extrems pensant que perjudiquen a Junts".
"Al Congrés som els únics que mai hem sortit a contestar una iniciativa de Vox. Mai. Quan diem que estem molt lluny dels extrems, no només ho diem, ho practiquem", ha defensat.
També s'ha pronunciat sobre com fer front als discursos d'aquestes formacions: "La millor manera de confrontar a aquests extrems és defensant el teu programa i les teves polítiques de la manera que ho fa Junts. És l'única estratègia que dona resultats", ha sostingut.