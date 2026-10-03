Nogueras (Junts) critica que Sánchez ha actuat "en clau electoral" amb els decrets d'habitatge

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts en el Congrés, Míriam Nogueras, ha criticat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha actuat "més en clau electoral" que per solucionar el problema de l'habitatge, en referència a la negativa del seu partit a recolzar els dos reials decrets presentats pel Govern central aquest divendres.
En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press aquest dissabte, Nogueras ha insistit que la proposta de Junts prohibia la compra d'habitatge per part de fons voltor i incloïa propostes que, diu, estan funcionant en països de la Unió Europea, i ha dit que l'Executiu ha caigut en el "xantatge ideològic dels extrems".
"No és una bona llei. Nosaltres ahir el que vam fer va ser impedir un empitjorament de la situació", ha defensat, i ha afegit que fins a dilluns passat existia un principi d'acord, però que després de les rodes de premsa dels socis els van enviar un nou text molt similar als decrets que ja s'havien tombat en el Congrés anteriorment.
Ha sostingut que el model d'habitatge de Junts no és "ni el model Colau ni el model Ayuso", i que el que recollia la seva proposta era la garantia de donar seguretat jurídica als quals denomina petits propietaris perquè, afirma, són el 90% dels propietaris de Catalunya.
Així, ha assegurat que quan es va publicar el decret en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) "en 24 hores es van retirar més de 4.000 pisos del mercat", i ha apuntat que la proposta del Govern espanyol no frenava la compra d'habitatge per part de fons voltor i no podia evitar desnonaments.
"Aquesta gent no s'ha atrevit amb els fons voltor. Aquesta llei permet als fons voltor seguir comprant", ha dit.
PUIGDEMONT I RUFIÁN
Preguntada per una possible tornada de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, si li apliquen l'amnistia, i si estaria disposada a cedir-li el lloc com a cap de llista de Junts al Congrés ha dit que no estan pensant en eleccions, encara que afegeix que estan "preparats".
Sobre Puigdemont ha dit que l'escenari no està sobre la taula i que és el "millor candidat a la Generalitat".
"El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el que va passar amb la llei d'amnistia. A nosaltres se'ns va dir de tot per votar que no a la primera. La llei d'amnistia no era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom", ha exposat.
Sobre les declaracions del portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, durant la sessió d'aquest divendres, on va expressar que li agradaria que Junts acabi en l'ostracisme, Nogueras li ha retret que no ha presentat cap proposta: "Nosaltres ens dediquem a treballar, que ell es dediqui a parlar, si és el que sap fer. I ja està. Jo no treballaré mai perquè Esquerra quedi en l'ostracisme", ha resolt.