Nogueras (Junts) critica que Junqueras prioritzi reunir-se amb Sánchez

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha criticat aquest dimarts que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, prioritzi una reunió amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, abans que conformar un front independentista al Congrés en benefici de Catalunya.
"Davant la nostra proposta, la resposta que hem tingut per part de Junqueras ha estat tornar-se a asseure amb Pedro Sánchez, cosa que ja hem fet nosaltres durant molt temps. Demanem que mirem amb perspectiva i clau catalana, i no en clau espanyola", ha reclamat en una entrevista a TV3 i, posteriorment, a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press.
Per Nogueras, cal aprofitar la "feblesa" del Govern central per treure'n rèdits per a Catalunya, i per això ha insistit en la proposta llançada als republicans de sumar forces al Congrés.
"Arrencar aquestes concessions amb 7 diputats és més complicat d'aconseguir que si en fóssim 14", ha subratllat la portaveu de Junts al Congrés, que ha assegurat que no els va sorprendre el balanç de l'any fet per Sánchez.
En la seva opinió, l'estratègia seguida pel seu partit i la ruptura amb el PSOE s'ha demostrat que és l'única que ha donat resultats tangibles, per la qual cosa ha animat els partits independentistes a aprofitar l'"oportunitat" que se'ls brinda atesa la situació.