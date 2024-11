Nogueras (Junts) critica la "demagògia" de l'impost a les energètiques i creu que afecta a Catalunya

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha criticar la "demagògia" entorn de l'impost a les empreses energètiques que el PSOE ha acordat amb ERC, EH Bildu i BNG prorrogar un any més, i ha alertat que afecta directament a l'economia catalana.

"Nosaltres participarem en la demagògia. I aquest impost que hi ha sobre la taula posa en risc les inversions a Catalunya", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Respecte a l'exempció de l'impost a les empreses que inverteixin en descarbonització, ha assegurat que el seu partit no l'ha abordat amb ningú i, a més, l'ha rebutjat: "Nosaltres no hem negociat exempció per a ningú. És a dir, si s'ha de pagar un impost, que el pagui tothom. Però ha de ser un impost fet amb rigor".

D'aquesta manera, ha insistit que l'impost plantejat pel Govern central no està fet amb rigor i a més afecta a les inversions a la comunitat, i ha reivindicat que Junts no defensa empreses concretes, sinó que defensa Catalunya, textualment.

"Si hi ha un impost, que ens expliquin com el faran. I jo no sé si serà a final d'any, si serà en forma de Reial decret, si serà en forma de Projecte de llei", ha assenyalat Nogueras, que ha retret a l'Executiu que s'estigui fent política a cop de titular, igual que en la passada legislatura quan, en les seves paraules, molt pocs anuncis es van acabar materialitzant.