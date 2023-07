Nogueras (Junts) crida a apuntalar Catalunya amb vots: "Ni PP ni PSOE: Catalunya i Junts"

Turull demana votar per Puigdemont i Borràs diu que no estan "per investir cap president espanyol"



AMER (GIRONA), 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha defensat aquest diumenge que els vots dels catalans han de servir per apuntalar Catalunya en aquestes eleccions generals: "Ni PP ni PSOE: Catalunya i Junts".

"Els vots dels catalans no han de ser útils per a Espanya, han de ser útils per a Catalunya. Els vots dels catalans no poden apuntalar partits espanyols", ha reclamat en el míting central de Junts, que s'ha celebrat a Amer (Girona), població natal de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha entrat en campanya.

Després d'assegurar que els vots de Junts serviran per combatre "l'Espanya feixista, la censura i el monarca del 'a por ellos'", ha reivindicat que la seva formació ha prioritzat sempre Catalunya i no el partit, i ha reclamat un independentisme transversal.

Ha advertit que cal una Catalunya "forta i no una Catalunya liderada pel PSOE", i també ha erigit Junts com la millor fórmula per fer front al PP i Vox.

"La nostra família es diu Catalunya, no es diu PSOE, ni PP ni Sumar!", ha exclamat Nogueras, i considera que, més enllà de les diferències entre aquests partits, sempre pacten quan es tracta d'anar contra els interessos dels catalans.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que defensa que la millor manera de defensar el moviment independentista és que els catalans independentistes vagin a votar el 23 de juliol o hi haurà "barra lliure pels que volen augmentar la repressió".

VOT PER PUIGDEMONT

"Som a Amer: si algú té dubtes d'anar a votar, que ho faci pel president Puigdemont. Ell voldria votar, i no pot", ha recalcat.

Segons Turull, el somni de PP i PSOE és tenir poder i poder dir que el moviment independentista ha acabat: "Si som un grup objectivament identificable, només hi ha una manera d'identificar-lo: omplir les urnes de vots independentistes".

La presidenta de Junts, Laura Borràs, també ha intervingut en el míting i ha reivindicat que són l'únic partit creat per assolir la independència i no "per investir cap president espanyol".

"L'objectiu és la independència, l'amnistia i l'autodeterminació, i ja n'hi ha prou de donar crèdit a qui està desacreditat pels seus fets!", ha destacat en referència al president del Govern central, Pedro Sánchez.

Més enllà de PP i Vox, Borràs ha considerat que els fets del PSOE han desacreditat el 'retrobament' que Sánchez va oferir a Catalunya a l'inici de la legislatura, i ha criticat que tots ells facin apel·lacions al vot útil.

"Si sou independentistes, no se m'ocorre un vot menys útil a partits que combaten l'independentisme", ha assenyalat.

"RUFIÁN, T'HAN PRES EL PÈL"

El candidat de Junts al Senat, Toni Castellà, ha cridat tots els que van votar 'sí' l'1-O del 2017 a donar suport a la candidatura de Nogueras, i ha assegurat que la taula de diàleg ha estat un fracàs: "Gabriel Rufián, t'han pres el pèl! Ho has perdut tot".

"Un partit amic com ERC, el partit de Lluís Companys i Francesc Macià, no mereix això. No mereix que el lideri qui el lidera. Cridem Rufián a tornar a l'estratègia unitària de l'1-O", i també ha demanat el vot per Puigdemont.

Mentre el candidat de Junts al Congrés, Josep Maria Cruset, ha elogiat la persistència de l'expresident català, el cap de llista al Congrés per Girona, Marta Madrenas, ha situat els socialistes en "els grisos i foscos davant el color" que representa Junts, i el candidat per Lleida, Isidre Gavín, ha cridat a un vot massiu.