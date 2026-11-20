BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, s'ha trobat aquest divendres casualment la seva dentista pel carrer a Barcelona, cosa que ha fet riure els periodistes presents pel comentari del cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, sobre el seu somriure.
En concret, Rufián va ironitzar en campanya sobre el cartell electoral de Nogueras en assegurar que el seu somriure semblava "l'anunci d'una clínica dental", i ella li va respondre mostrant-se orgullosa del somriure heretat de la seva mare.
Nogueras i la seva dentista s'han abraçat quan s'han vist pels voltants del Turó Park de Barcelona, destacant la casualitat que suposa, ja que l'atén a Granollers (Barcelona), i s'han ofert a que els fessin fotos.