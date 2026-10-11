Nogueras (Junts) creu que a Rufián li està costant decidir "si aposta per Catalunya o per Espanya"

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Congrés i candidata a la reelecció a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre, Míriam Nogueras, ha considerat que al portaveu d'ERC a la Cambra baixa, Gabriel Rufián, li està costant decidir "si aposta per Catalunya o per Espanya".
Ho ha dit en una entrevista en 'El Nacional' aquest diumenge recollida per Europa Press, dia en què està previst conèixer si Rufián serà finalment el candidat d'ERC al Congrés.
"Durant molt temps ja hem vist que apostava per Espanya. Veurem què passa, però crec que ERC es mereix un representant polític que defensi la nostra nació i la nostra llengua sense cap complex", ha sostingut Nogueras.
La líder de Junts ha assegurat que des de la seva formació estan disposats a treballar plegats amb ERC, però ha dit que els republicans durant aquesta legislatura "s'ha posat en el sac de l'esquerra espanyola" i, per això, ha considerat que només Junts ha defensat a Catalunya.
"SOM ELS DEL MIG"
Nogueras ha apuntat que el proper 17 d'octubre es ratificarà la llista de Junts al Congrés, de la qual formaran part els fins ara set diputats: "Quan una cosa funciona, millor no tocar-la gaire", ha afegit.
"Amb els nostres set diputats hem aconseguit detenir que entri a governar l'extrema dreta, i també hem detingut les barbaritats de l'extrema esquerra, a les quals el PSOE s'ha deixat arrossegar", i ha reivindicat la força de Junts per determinar les polítiques que s'han anat aprovant.
Preguntada per la convocatòria electoral anticipada, ha assegurat: "Ens trobàvem davant d'una legislatura en la qual el PSOE havia decidit que s'escorava a l'extrema esquerra, mentre que el PP s'havia escorat a l'extrema dreta. No tenia cap tipus de sentit continuar. Som els del mig".
En aquest sentit, ha insistit que els vots de Junts "no serviran per a regalar una legislatura a cap partit espanyol" i ha afirmat que els comicis tracten d'escollir entre models d'extrems.
"El PSOE ha decidit que el seu soci és l'extrema esquerra. Nosaltres no investirem un govern d'extrema esquerra, com tampoc investirem un govern d'extrema dreta. Sánchez ha estat incapaç d'arribar a complir els acords als quals arriba", ha resolt.
VAGA PER L'HABITATGE
Preguntada per la convocatòria de vaga general per l'habitatge per al proper 11 de novembre, Nogueras ha titllat d'"inèdit" que els sindicats la convoquin amb un tema en el qual, ha dit, el màxim responsable és el PSOE.
"Les vagues es convoquen quan s'han de convocar. El que em preocupa és que els grans sindicats espanyols no hagin sortit en vuit anys a demanar una vaga general", ha agregat.
Quant a l'aprovació dels decrets d'habitatge a través de la Diputació Permanent, Nogueras ha considerat que és una decisió reprovable però una fórmula que el PP també ha utilitzat quan ha governat, i ha conclòs: "Quan la majoria social et diu que 'això no i així no', es transforma en una imposició d'una minoria".