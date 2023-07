Nogueras (Junts) creu que ERC s'atribueix els indults després d'un balanç de legislatura "zero""

Preveu que la sentència europea sobre Puigdemont sacsejarà "el Regne d'Espanya, tot i que alguns ho vulguin negar"

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha considerat que ERC s'atribueix la negociació dels indults als nou líders independentistes condemnats per l'1-O perquè el seu balanç d'aquesta legislatura ha estat "zero".

"D'entrada demanaria que s'aclarissin una mica perquè crec que, com el resultat i el balanç d'aquesta legislatura ha estat zero, han tingut la necessitat d'explicar que el tema dels indults va ser fruit d'una negociació", ha destacat en una entrevista a Europa Press.

Tot això després que el cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reivindicat el paper del partit en la negociació dels indults amb el Govern central en afirmar que se sent molt orgullós d'haver estat en un despatx negociant els indults.

No obstant això, Nogueras ha constatat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va assegurar públicament el 2012 que la formació no hi tenia cap responsabilitat i que els indults van ser conseqüència de la pressió internacional que va exercir Europa sobre Espanya.

Per això, ha instat els republicans a aclarir el motiu pel qual fa un any van dir una cosa i ara l'altra: "Estan jugant a un joc que és perillós. La gent al final està cansada".

Després d'opinar que "el Regne d'Espanya és capaç de tot" sobre si creu que el PSOE o el PP poden revertir els indults, ha avisat de la repercussió que tindrà dimecres la sentència del Tribunal General de la UE sobre la immunitat de l'expresident Carles Puigdemont.

PUIGDEMONT

"Tot el que fa el president Puigdemont sempre sacseja el Regne d'Espanya, tot i que alguns ho vulguin negar. L'Estat està entre l'espasa i la paret des de fa molt temps, perquè des de l'exili es manté aquesta lluita", ha afirmat Nogueras, que es remitent al que diguin els representants legals de l'expresident quan se li pregunta si creu que tornarà a Espanya en breu.

En espera de la sentència, ha vaticinat que el PSOE i el PP reaccionaran amb el "viva Espanya", i ha expressat el desig que el Govern central aprofiti la presidència del Consell de la UE per allunyar-se de la imatge que, a parer seu, ha projectat en aquesta qüestió.

"És una oportunitat que qualsevol país democràtic utilitzaria per poder entrar en aquest club de les democràcies europees i demostrar que està molt lluny de la imatge que l'Estat ha donat aquests últims anys", ha sostingut, tot i que ho veu complicat.

FRONT A MADRID

Davant un PSOE i un PP que veu com aliats en contra de l'independentisme, ha erigit Junts com els qui defensen Catalunya en relació amb una ERC que, a parer seu, ha posat per davant el partit i el que ha fet "no ha servit per defensar" els interessos dels ciutadans.

"En el pacte de govern de després de les eleccions catalanes del 14 de febrer, el front a Madrid era un dels acords que vam arribar. Ells mai van arribar a aquest front, mai hi han estat", ha lamentat Nogueras, després de qualificar de fracàs l'estratègia dels republicans.

Malgrat les diferències que mantenen, creu que ERC ha obert una reflexió després del resultat de les municipals que els ha portat a prioritzar la unitat independentista a ciutats com Barcelona i Cardedeu (Barcelona), cosa que interpreta com "un inici".

"Hi ha un abans i un després de les municipals. Nosaltres som on érem. Els esperem", ha assenyalat la candidata de Junts, que també espera que la unitat independentista es traslladi a la Diputació de Barcelona i no quedi en mans dels socialistes.

A més de reiterar que no estan "per investir presidents espanyols ni per salvar el Regne d'Espanya", ha lamentat que en qualsevol taula de negociació amb el Govern central t'obliguen, segons ella, a deixar fora el que ets i el que representes.

"Trobada legítima que alguns vulguin anar a Madrid a intentar fer millor el que va fer Duran, el que va fer Carles Campuzano o el que ha fet Joan Tardà. Però nosaltres en cap cas deixarem fora qui som i què representem", ha sostingut.