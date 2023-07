Nogueras (Junts) sobre el cara a cara: "Els pactes entre el PSOE i el PP hi són i hi seran sempre"

Creu que Catalunya també pateix "espoli cultural i patrimonial"



LLEIDA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts per Barcelona al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest dimarts que "els pactes entre el PSOE i el PP hi són i hi seran sempre" en relació amb Catalunya després del cara a cara entre el president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una roda de premsa davant el Museu de Lleida, ha considerat que, a banda que aquests debats no els generen gran interès, no hi va haver novetats en relació amb Catalunya més enllà d'evidenciar "la persecució i obsessió malaltissa que tenen cap al president Carles Puigdemont i Catalunya".

"Al final els pactes entre el PSOE i el PP hi són i hi seran sempre. Nosaltres no som un problema polític, som una qüestió d'estat. I el PSOE i el PP sempre s'han aliat quan ha calgut", ha sostingut Nogueras, després de concretar que així ho van fer quan el 2016 els socialistes van facilitar la investidura de Mariano Rajoy i quan van acordar aplicar l'article 155 de la Constitució.

També ha acusat socialistes i populars d'aplaudir el "saqueig" de les obres d'art del Museu de Lleida per portar-les a Aragó i de no fer res, a parer seu, per evitar-ho.

"El nostre país pateix espoli, no només econòmic, també en infraestructures, cultural i patrimonial. Al Museu de Lleida saben de què parlem. I quan hem patit aquest saqueig, els del 155 no van moure ni un dit. Cap legalitat espanyola protegirà la nostra llengua i cultura", ha recalcat.

LLUÍS PUIG

En un video, l'exconseller Lluís Puig també ha recordat l'"espoli" de les obres de Sixena del Museu de Lleida, i ha erigit Junts com la formació que defensa el patrimoni i la cultura de Catalunya.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el cap de llista per Lleida, Isidre Gavín, que ha vaticinat que el PSOE no defensarà el patrimoni de Catalunya.